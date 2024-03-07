Karaman'da Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
KARAMAN - Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda son 7 ay içerisinde kentte yaşanan asayiş olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak basın mensuplarını bilgilendirdi.
Vali Sarıibrahim Valilik Toplantıda Salonu'ndaki programda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde toplam 2 bine yakın personelle yaklaşık 270 bin insana hizmet verdiklerini söyledi. Personellerin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını ifade eden Vali Sarıibrahim, "7 aylık süreç içerisinde asayiş noktasında 6 bin 4 olay gerçekleşti. Bu olayları ikiye ayırıyoruz. Mala karşı işlenen suçlar ve kişilere karşı işlenen suçlar şekilde. Hapis cezası olup yakalanan şahıs sayısı 6 bin 963 kişi. Yakalanan ruhsatsız tabanca sayısı 198, ruhsatsız av tüfeği 217 ve kesici delici alet ise bin 767'dir" dedi.
Vali Sarıibrahim, il genelinde 585 trafik kazasının meydana geldiği bu kazalarda 5 kişinin vefat ettiğini ve 594 kişinin ise yaralandığını belirterek, 273 bin 282 aracın sorgulandığını söyledi. Narkotik suçlarla ilgili 395 operasyonun yapıldığını aktaran Vali Sarıibrahim, "Bu operasyonlarda 562 yakalandı ve 41 ise tutuklandı. Çeşitli miktarlarda eroin, kenevir ve sentetik ecza ele geçirildi. Bizim burada gördüğümüz iki süreç var. Bunların üzerine gideceğiz, adli olarak da bu süreçleri takip edeceğiz. Birincisi bonzai, ikincisi ise sentetik ecza. Burada iki ana güzergah var birisi Mersin diğer ise Konya güzergahı. İkisi de bütün gücümüzle takip ettiğimiz güzergahlar. Sentetik ecza noktasında bir tane bile bulsak işlem yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Vali Sarıibrahim, siber suçlar kapsamında 376 sosyal medya hesabının incelendiğini dile getirerek, bu hesaplardan 93'ünün terör iltisaklı hesaplar olduğunu sözlerine ekledi.
Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan ve basın mensupları katıldı.
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