Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan bisikletin 77 yaşındaki sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan bisikletin 77 yaşındaki sürücüsü yaralandı

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Karaman\'da hafif ticari araçla çarpışan bisikletin 77 yaşındaki sürücüsü yaralandı
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Karaman\'da hafif ticari araçla çarpışan bisikletin 77 yaşındaki sürücüsü yaralandı
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Karaman'da Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi'ndeki kavşakta hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı; 77 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da hafif ticari araçla bisikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 77 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Kenzi Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 33 TD 558 plakalı hafif ticari araç ile Ş.K. (77) yönetimindeki bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Ş.K. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından konuşan hafif ticari aracın sürücüsü H.A., "Bisiklet geldi, aracımıza çarptı. Sonra bisikleti sahibine götürmek için arabanın içine aldım" dedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaOtomobilKaramanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan bisikletin 77 yaşındaki sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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