Karaman’da halk otobüsü ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Karaman’da halk otobüsü ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Karaman’da halk otobüsü ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
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Karaman'da halk otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu araçta yangın çıktı; 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Karaman'da halk otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından motor bölümünden alev alan ticari araç, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.T. idaresindeki 42 BBA 23 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile Karaman Belediyesine ait H.E. yönetimindeki 70 BF 557 plakalı halk otobüsü kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı. Yanan aracı fark eden çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü D.A.T. ile aynı araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü D.A.T., "Ben sinyalimi yaktım dönecektim. O yana bakarken bu yandan geldiğini görmedim. Kafa kafaya çarpıştık. Araç alev aldı. Ben dahil araçtaki 5 kişi yaralandı" dedi.

Kaza sonrası polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Karaman, İtfaiye, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman’da halk otobüsü ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman’da halk otobüsü ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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