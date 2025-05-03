Karaman'da İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Karaman'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da iki hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyazkent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan valilik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.Ç. idaresindeki 70 AAJ 058 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile I.İ. yönetimindeki 70 ABF 486 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada 70 ABF 486 plakalı aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.