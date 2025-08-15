Karaman\'da İki Ayrı Noktada Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Karaman'ın Ermenek ve Sarıveliler ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, öğle saatlerinde Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyü ve Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alan ile Sarıveliler ilçesine bağlı Daran köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanlarda yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgelerine ilk olarak Ermenek Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile Ermenek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının dağlık arazide olması nedeniyle bölgeye 2 adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bölgeye ulaşan helikopterler yangına müdahale etmeye başladı. Yangına, Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Ermenek, Sarıveliler, Başyayla ilçesi ve Güneyyurt, Kazancı, Göktepe Belde Belediyelerine ait itfaiye aracı, ekskavatörlerle müdahale ediliyor. - KARAMAN