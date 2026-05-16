Karaman'da Jandarma Denetimleri: 12 Tutuklama, Tarihi Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da Jandarma Denetimleri: 12 Tutuklama, Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Karaman\'da Jandarma Denetimleri: 12 Tutuklama, Tarihi Eserler Ele Geçirildi
16.05.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da jandarma denetimlerinde 12 kişi tutuklandı, tarihi eserler ve yasa dışı maddeler ele geçirildi.

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen denetimlerde tarihi eserler ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 7 Mayıs-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 18 bin 157 şahıs ile 8 bin 680 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışmaları neticesinde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 72 şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamalar ve denetimler esnasında yapılan aramalarda ise kenevir, 137 adet sikke, 72 adet obje, 82 kilo kıyılmış tütün, bin adet satışa hazır halde şeffaf poşette makorona doldurulmuş tütün, 817 adet dolu sigara ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği bildirildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Jandarma Denetimleri: 12 Tutuklama, Tarihi Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:24:03. #7.12#
SON DAKİKA: Karaman'da Jandarma Denetimleri: 12 Tutuklama, Tarihi Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.