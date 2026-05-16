Karaman\'da Jandarma Denetimleri: 12 Tutuklama, Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen denetimlerde tarihi eserler ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 7 Mayıs-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 18 bin 157 şahıs ile 8 bin 680 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışmaları neticesinde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 72 şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamalar ve denetimler esnasında yapılan aramalarda ise kenevir, 137 adet sikke, 72 adet obje, 82 kilo kıyılmış tütün, bin adet satışa hazır halde şeffaf poşette makorona doldurulmuş tütün, 817 adet dolu sigara ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği bildirildi. - KARAMAN