Karaman\'da jandarma denetimlerinde 6 şüpheli tutuklandı, kaçak tütün ele geçirildi

Karaman'da Jandarma tarafından yürütülen denetimlerde tarihi eserler ile 110 bin 746 adet makaron ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca asayiş, narkotik ve trafik olayları başta olmak üzere suçun önlenmesi ve suça karışan şahısların yakalanması amacıyla 04-11 Eylül 2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 16 bin 483 şahıs ile 4 bin 842 araç sorgulandı.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 48 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca denetimler esnasında yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanma aparatları, 18 bin 700 adet kaçak sigara, 8 bin 646 adet bandrolsüz makaron, 102 bin 100 adet tütün doldurulmuş makaron, 78 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 36 kilo kıyılmış tütün, 7 adet kaçak elektronik sigara ile 98 adet sikke, 28 adet obje, tarihi takılar, 1 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, il genelinde huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlılıkla devam edileceği bildirildi.