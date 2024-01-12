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Karaman'da Jandarma Operasyonu: 38 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da Jandarma Operasyonu: 38 Kişi Yakalandı

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 38 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamalar kapsamında yapılan operasyonlarda 8 bin 360 kişi sorgulandı ve 38 kişinin arandığı tespit edildi. Trafik uygulamasında ise 5 bin 514 araç sorgulandı ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı. Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak için denetim ve uygulamalara kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Karaman\'da Jandarma Operasyonu: 38 Kişi Yakalandı
12.01.2024 - 13:06,  Güncelleme: 13:09
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Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 38 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 2-7 Ocak tarihleri arasında tüm ekiplerin katılımıyla yapılan uygulamalarda 8 bin 360 kişi sorgulanırken, 38 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 38 kişiden 6'sı tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 5 bin 514 araç sorgulandı. Alkollü olarak araç kullanan 4 kişinin sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınırken, 9 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı. 18 araçta trafikten men edildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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