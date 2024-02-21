Karaman\'da Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar ve Uyuşturucu Ele Geçirildi, 30 Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Karaman'da jandarma ekiplerinin 1 hafta içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, tabanca, silahlara ait onlarca fişek ve birçok uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranması bulunan 30 şahıs da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığınca asayiş, kaçakçılık ve trafik olayları başta olmak üzere, vatandaşların huzurunu bozacak her türlü suçun önlenmesi, işlenmiş suçların ortaya çıkarılması, suça karışan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, 1 hafta içerisinde 10 bin 521 kişi ve 3 bin 612 araç sorgulandı, yapılan sorgulamalar sonucunda; 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde 2 şahıs tutuklandı, 8 araç sürücüsüne ehliyetsiz, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı ve 14 araç trafikten men edildi. Ayrıca yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet piyade tüfeği fişeği, 406 adet tabanca fişeği, 2 bin 806 adet av tüfeği fişeği, 17 gram kubar esrar, 30 adet sentetik hap, 16 gram kenevir tohumu, 1 adet dedektör, 9 adet tarihi eser obje, çeşitli kazı malzemeleri, 22 bin 930 adet tütüne doldurulmuş makaron, 400 adet boş makaron ile doldurma aparatları ele geçirildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, "İlimizde huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edilecektir" denildi. - KARAMAN