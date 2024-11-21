Karaman'da Kağıt Toplayıcıya Çarpan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da Kağıt Toplayıcıya Çarpan Sürücü Tutuklandı

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Karaman'da kağıt toplayıcı Cengiz Karabağ'ın ölümüne yol açan kaza görüntüleri ortaya çıktı.

21.11.2024 12:46
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Karaman'da kağıt toplayıcının öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

KARAMAN - Karaman'da kağıt toplayıcısının hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 3 gün önce gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Larende Alt Geçidi Buğday Pazarı çıkışında meydana geldi. Kağıt toplama arabasıyla evine gitmekte olan 62 yaşındaki Cengiz Karabağ'a alt geçit çıkışında H.M.Y. yönetimindeki 70 ET 799 plakalı otomobil çarptı. Kazada Cengiz Karabağ ağır yaralanırken, kağıt toplama arabası parçalandı. Otomobil sürücüsü H.M.Y. ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Karabağ, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra aracı ile olay yerinden uzaklaşan H.M.Y., polis ekipleri tarafından Göztepe köy yolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, Cengiz Karabağ'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazanın görüntülerinde, alt geçitten hızla gelmekte olan otomobilin virajı alamayarak yol kenarında kağıt toplama arabasıyla giden Cengiz Karabağ'a çarpması, otomobil sürücüsü H.M.Y.'nin ise durmadan yoluna devam ettiği görülüyor.

Karaman\'da Kağıt Toplayıcıya Çarpan Sürücü Tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Kağıt Toplayıcıya Çarpan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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