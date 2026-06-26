Karaman'da Kimyasal İlaçlama Krizi - Son Dakika
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Karaman'da Kimyasal İlaçlama Krizi

Karaman\'da Kimyasal İlaçlama Krizi
26.06.2026 06:45
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Karaman'da bir apartmanda böcek ilacı kullanımı nedeniyle polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karaman'da bir apartmanda böcek ilacı sıkılması üzerine adrese polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Binada kimyasal ölçüm yapan ekipler, bazı apartman sakinlerini tedbir amaçlı tahliye etti.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 2265. Sokak üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5. katında ikamet eden M.A. isimli şahıs, haşerelere karşı ikametinin bulunduğu katta böcek ilacı kullandı. Apartmandan yayılan koku üzerine bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, apartmanda ve ilaçlama yapıldığı belirtilen dairede kimyasal ölçüm gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından kokudan etkilenmemeleri amacıyla ilaç sıkılan katlardaki apartman sakinleri tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.

"Tahta kurusundan dolayı ilaç attım"

Böcek ilacı sıktığı belirtilen M.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü sırada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konut dairesinde yönetici yok. Ben tahta kurusundan dolayı 2 yılda 20 bin liralık sıfır eşya attım. Ben bu apartmanda yaşıyorum. Böcek ilacı aldım, kendi kapımın önüne sinek ilacı attım. Komşular beni şikayet etmişler" dedi.

Apartman sakinleri ise M.A.'nın kendisine ait olmayan dairelerin içerisine ve gıda maddelerinin üzerine de ilaç sıktığını ileri sürdü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Çevre, Yaşam, Polis, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Kimyasal İlaçlama Krizi - Son Dakika

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