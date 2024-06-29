3.Sayfa

"Fahrettin Koca gibi bir isim daha istifa edecek"

Karaman'da kırılan telefon direği kaldırıma devrildi

KARAMAN - Karaman'da kökünden kırılan ağaç telefon direği büyük bir gürültüyle kaldırım üzerine devrildi. Direğin devrildiği esnada kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması muhtemel üzücü olayın önüne geçti.

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 710. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çürüyen ağaç telefon direği biranda kökünden kırılarak kaldırım üzerine devrildi. Direğin devrildiği esnada kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması muhtemel üzücü olayın önüne geçmiş oldu. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen polis ekibi, direğin devrildiği bölgede çevre güvenliği aldı. Daha sonra gelen teknik ekip tarafından kırılan telefon direği ve kablolar sokaktan kaldırdı.