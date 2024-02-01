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Karaman'da polis operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da polis operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Karaman\'da polis operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.E. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 26 gram kokain ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

01.02.2024 12:18
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Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda kokain ile yakalanan 1 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.E. isimli şahsın il dışından kente uyuşturucu getireceği yönünde bilgiye ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde şüpheli şahsı takibe alan ekipler, A.E.'yi il girişinde düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, 26 gram kokain ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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