Karaman'da Kökünden Kırılan Ağaç Telefon Direği Kaldırıma Devrildi - Son Dakika
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Karaman'da Kökünden Kırılan Ağaç Telefon Direği Kaldırıma Devrildi

Karaman'ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde çürüyen bir ağaç telefon direği kökünden kırılarak kaldırım üzerine devrildi. Şans eseri kimsenin bulunmadığı olayda üzücü bir durum yaşanmadı. Polis ekipleri olay yerine gelerek çevre güvenliği sağladı ve teknik ekip tarafından direk ve kablolar kaldırıldı.

28.06.2024 14:04
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Karaman'da kökünden kırılan ağaç telefon direği büyük bir gürültüyle kaldırım üzerine devrildi. Direğin devrildiği esnada kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir üzücü olayın önüne geçti.

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 710. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çürüyen ağaç telefon direği bir anda kökünden kırılarak kaldırım üzerine devrildi. Direğin devrildiği esnada kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir üzücü olayın önüne geçmiş oldu. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen polis ekibi, direğin devrildiği bölgede çevre güvenliği aldı. Daha sonra gelen teknik ekip tarafından kırılan telefon direği ve kablolar sokaktan kaldırıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karaman'da Kökünden Kırılan Ağaç Telefon Direği Kaldırıma Devrildi - Son Dakika
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