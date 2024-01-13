Karaman\'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

Karaman'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D'nin kullandığı 70 ABM 461 plakalı Opel marka otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak demir aydınlatma direğine çarptı. Kazayı otomobil sürücü yara almadan atlatırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Otomobilin çarptığı demir elektrik direği ise yan yattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, direğin devrilme ihtimaline karşı kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Otomobilin çarpması sonucu yan yatan elektrik direği MEDAŞ ekiplerince vinçle yerinden sökülerek kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN