Karaman'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp alev aldı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp alev aldı, 1 kişi yaralandı

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Karaman\'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp alev aldı, 1 kişi yaralandı
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Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, trafik levhasına çarpıp paketlenmiş mısır silajlarının bulunduğu araziye takla attı; kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, alev alan otomobil söndürüldü ve yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Karaman'da trafik levhasına çarpıp araziye takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Kılbasan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.P. (23) idaresindeki 42 JK 723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra paketlenmiş mısır silajlarının bulunduğu araziye takla atarak devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan M.D. (17) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası alev alan otomobil, jandarma ekiplerince yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise araçta soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin trafik levhasına çarptıktan sonra takla atarak araziye devrildiği anlar yer aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaKaramanGüncelTrafikMısırKazaSon Dakika

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