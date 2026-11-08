Karaman\'da kontrolsüz kavşakta yan yatan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Karaman'da otomobille çarpıştıktan sonra yan yatan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralanırken, araçtan yola saçılan ekmekleri ise polis ekipleri ezilmemesi için tek tek topladı.

Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 768. Sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 70 EV 182 plakalı Seat marka otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 CAT 56 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yan yatarken, otomobil ise yol kenarındaki telefon direğine çarparak durabildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsüyle birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza sonrası yan yatan hafif ticari araçtan yola saçılan ekmekler, polis ekipleri tarafından araçların altında ezilmemesi için toplanarak poşete konuldu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.