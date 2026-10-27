Karaman'da minibüsün altına giren motosikletteki 19 yaşındaki yolcu yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da minibüsün altına giren motosikletteki 19 yaşındaki yolcu yaralandı

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Karaman\'da minibüsün altına giren motosikletteki 19 yaşındaki yolcu yaralandı
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Karaman\'da minibüsün altına giren motosikletteki 19 yaşındaki yolcu yaralandı
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Karaman'da kontrolden çıkan motosiklet devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklendi ve park halindeki minibüsün altına girdi. Kazada motosiklette yolcu bulunan 19 yaşındaki genç yaralanarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da kontrolden çıkarak devrilen motosiklet, yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra park halindeki minibüsün altına girdi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki genç yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. (20) idaresindeki 45 KB 0032 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosiklet sürücüsü E.Ç. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.U. (19) yolda yaklaşık 20 metre sürüklendi. Sürüklenen motosiklet ise yol kenarında park halinde bulunan minibüsün altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüsün altında kalan motosiklet, olay yerine çağrılan lastik tamircisinin kriko yardımıyla çıkarıldı. Motosiklette bulunan 2 kişinin ölümden döndüğü kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde motosikletin devrilerek sürücü ve yolcuyla birlikte sürüklendiği, ardından park halindeki minibüsün altına girdiği anlar yer aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaOtomobilKaramanGüncelKazaSon Dakika

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