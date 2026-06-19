Karaman\'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Karaman'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siyahser Mahallesi 900. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. (37) idaresindeki 70 BF 674 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü B.S. ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi P.S. (42) ve 4 yaşındaki kız çocukları E.E.S. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı aile fertleri, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN