Karaman\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Karaman'da otomobile çarpmamak için manevra yapan ve kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, U.G.'nin kullandığı 70 ABH 462 plakalı motosiklet kavşakta plakası tespit edilemeyen bir otomobile çarpmamak için manevra yapınca sürüş hakimiyeti kaybedilerek devrildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü U.G. yaralanırken, yardımına ilk olarak oradan geçmekte olan diğer sürücüler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kazaya sebebiyet vererek olay yerinden uzaklaştığı öne sürülen otomobili tespit edebilmek için çalışma başlattı. - KARAMAN