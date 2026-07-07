Karaman'da motosiklet-otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Karaman'da motosiklet-otomobil çarpıştı: 1 yaralı

07.07.2026 11:43
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Karaman'da bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürüyor, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (63) idaresindeki 33 U 3611 plakalı motosiklet ile N.K. yönetimindeki 42 AOZ 06 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da motosiklet-otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da motosiklet-otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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