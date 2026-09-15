Karaman'da okul servisleri denetlendi, İbrahim Öktem Bulvarı'nda sıkı kontrol
Karaman'da okulların açılmasıyla polis ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim başlattı. İbrahim Öktem Bulvarı'nda yapılan denetimlerde araçların mevzuata uygunluğu, sürücü belgeleri ve öğrencilerin güvenli taşınmasına ilişkin kurallar kontrol edildi.
Karaman'da okulların açılmasıyla birlikte polis ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim başlattı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde araçların mevzuata uygunluğu, sürücü belgeleri ve öğrencilerin güvenli taşınmasına ilişkin kurallar kontrol edildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşım hizmetinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla kent genelinde okul servislerine yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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