Karaman'da Ölü Doğan Bebek Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karaman'da Ölü Doğan Bebek Defnedildi

15 yaşındaki M.N.'nin hastanede tuvalette ölü doğurduğu bebek, yasal sürecin ardından defnedildi.

06.05.2025 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da hastane tuvaletinde ölü doğan 5 aylık bebek defnedildi

KARAMAN - Karaman'da 15 yaşındaki kız çocuğunun hastane tuvaletinde ölü dünyaya getirdiği 5 aylık bebek defnedildi.

Olay, 20 Nisan 2025 Pazar günü akşam saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki M.N. isimli kız çocuğu karın ağrısı şikayeti üzerine annesiyle birlikte hastaneye başvurdu. Muayene sırasında karın ağrısı tekrar başlaması üzerine tuvalete giden M.N., kanama geçirdi. M.N., bir süre sonra 5 aylık olan bebeğini düşük yaptığının anlaşılması üzerine tedavi altına alındı. Olayın polise bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri tuvaletteki çöp bidonunun içinde 5 aylık ölü doğan bebeği buldu.

Ölü doğan bebek defnedildi

Aile tarafından kabul edilmeyen bebek, yasal sürecin tamamlanmasının ardından 14 gün sonra mezarlığa götürüldü. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan bebek Hamidiye Mahallesindeki Şehir Mezarlığında sağlık personeli ve mezarlık müdürlüğü görevlileri tarafından defnedildi.

Öte yandan, 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen M.Y.A. (27), olaydan 2 gün sonra polis ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA

Hastane, Karaman, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Ölü Doğan Bebek Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı
Ali Koç’a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Volkan Demirel’den çağrı: İstifa etmesi lazım Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım
Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 17:40:55. #7.12#
SON DAKİKA: Karaman'da Ölü Doğan Bebek Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.