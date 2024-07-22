Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 75 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Üniversite Mahallesi Halil Cin Caddesi'nde gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.07.2024 17:31
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Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 75 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E'nin kullandığı 70 EH 061 plakalı motosiklet ile kadın sürücü R.A. idaresindeki 70 DH 020 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü de yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Motosiklet arkadan üstüme geldi

Kazayı polise anlatan otomobil sürücüsü R.A., "Yolda seyir halindeyken motosiklet arkadan üstüme geldi. Kornaya bastım yine de gelmeye devam etti. Sol tarafta araba olduğu için o tarafa da gidemedim" diye konuştu.

Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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