Karaman'da park halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Karaman'da park halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet parçalanırken, sürücüsü başından yaralandı.

Kaza önceki gün, Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan Piri Reis Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. idaresindeki 70 ABS 744 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildikten sonra sürüklenerek park halindeki 44 AGC 310 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet parçalanırken, sürücüsü başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada başından yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası parçalanan motosiklet polisin inceleme yapmasından sonra olay yerinden çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN