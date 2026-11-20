Karaman'da parkta çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Valide Sultan Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Patlak (24) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişilerle kavga etti. Kavga sırasında kalbinden bıçaklanan Patlak ağır yaralanırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.