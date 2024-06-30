Karaman'da Patlayan Boya Tüpü Yangını Kamerada - Son Dakika
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Karaman'da Patlayan Boya Tüpü Yangını Kamerada

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Karaman'da boş arsaya atılan bir boya tüpü aşırı sıcaklardan dolayı patlayarak kuru otları tutuşturdu ve yangın çıkardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patlama sonrası otların tutuştuğu görülüyor. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

30.06.2024 11:20
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Karaman'da patlayan boya tüpünün kuru otları tutuşturarak yangın çıkarması kameraya yansıdı.

Yangın, Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesi Hacı Ömer Kayserilioğlu Caddesi üzerinde bulunan boş arsada çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, boş arsaya atılan boya tüpü aşırı sıcaktan dolayı patlayarak kuru otları tutuşturdu. Patlama sesi üzerine evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar boş arsada otların tutuştuğunu görünce durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede tamamen söndürüldü.

"Patlama sesine benzer ses duydum"

Patlama sesinden sonra yangının çıktığını söyleyen Mustafa Taşkara, "Evde otururken patlama sesine benzer bir ses duydum ve dışarı çıktım. 2 sefer şişe patladı sonra hemen itfaiyeyi aradım. İtfaiye gelene kadar da her yer tutuştu" dedi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karamanoğlu Mehmet Bey, İtfaiye, Karaman, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Patlayan Boya Tüpü Yangını Kamerada - Son Dakika

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