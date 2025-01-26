Karaman'da Polis Kazadan Kıl Payı Kurtuldu - Son Dakika
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Karaman'da Polis Kazadan Kıl Payı Kurtuldu

Karaman\'da Polis Kazadan Kıl Payı Kurtuldu

Karaman'da kaza yerinde inceleme yapan polis, kaçan aracın tehlikesine maruz kaldı. Sürücü yakalandı.

26.01.2025 22:41
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Karaman'da bir polis memuru, kaza yerinde incelemelerde bulunurken kontrolden çıkan bir başka aracın karşı şeride geçmesiyle ölümden döndü. Sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza ihbarına giden polis ekibi kazanın olduğu cadde üzerinde inceleme yaptığı esnada B.Ü. idaresindeki 70 ABG 554 plakalı Toyota marka otomobi,l kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. O esnada cadde üzerinde diğer kazayla ilgili inceleme yapan trafik polisi ölümden dönerken, o anlar kameraya yansıdı. Kazaya karışan otomobil ara sokağa dalarak park halindeki başka bir araca çarptı. Sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan aracın peşinden koşan polis memuru nefes nefese kalırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde polis ekipleri kaçan aracı Tren Garı otoparkında lastikleri patlamış bir halde terk edilmiş olarak buldu. Polis ekipleri kaçan sürücüyü tespit ederek, çeşitli maddelerden toplamda 22 bin lira para cezası yazdı. Ceza puanının dolmasından dolayı araç sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Polis Kazadan Kıl Payı Kurtuldu - Son Dakika

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