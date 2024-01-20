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Karaman'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 10 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Karaman'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 10 Tabanca Ele Geçirildi

Karaman'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 10 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Tabancalara ait şarjörler de ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Karaman\'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 10 Tabanca Ele Geçirildi
20.01.2024 - 16:18,
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Karaman'da polisin durdurarak arama yaptığı bir otomobilde 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Konya'dan Karaman'a gelen bir otomobili şüphe üzerine polis uygulama noktasında durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler, 10 adet ruhsatsız kaçak tabanca ile birlikte tabancalara ait şarjörler ele geçirdi. Ele geçirilen tabancalara el konulurken, gözaltına alınan 1 kişi hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan hakkında işlem başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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Karaman, Konya, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 10 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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