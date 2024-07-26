Karaman\'da Sağanak Yağış Sonrası Ev Tehlike Altında

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Karaman'da sağanak yağış sonrası temeli hasar gören 2 katlı kerpiç ev, çökme tehlikesine karşı etrafında güvenlik önlemi alındı. Kimsenin oturmadığı evin bahçe duvarı ise sel sularından dolayı bir kısmı yıkıldı.

Dün ikindi saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış kentte hayatı olumsuz yönde etkilerken, birçok evin bodrum katı ile bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Oluşan sel nedeniyle bazı bölgelerde araçlarda yolda mahsur kaldı. Sağanak yağış sonrası oluşan sel Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 252. Sokak'ta bulunan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı kerpiç ev hasar verdi. Aniden basan sel suyuyla bahçe duvarının bir kısmı yıkılan evin temelinde çökmeler yaşandı. Sokak sakinlerinin durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese AFAD, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler yaptıkları incelemede eve girilmesinin tehlikeli olduğunu tespit etti. Bunun üzerine evin etrafına şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.

"Allah'tan içeride kimse yoktu"

Mahalle sakinlerinden Ramazan Toprak, "Dün aniden başlayan yağmurla beraber mahallemizi sel bastı. Bu sorunu birkaç senedir yaşıyoruz. Bina kerpiçten yapıldığı için gelen su binanın duvarlarını yumuşattı. Allah'tan içeride kimse yoktu. Hemen komşumuza haber verdik ve geldiler. Bunun üzerine belediye ve AFAD'dan yetkililer geldi ve incelemeler sonrasında evin yıkılacağını söylediler. Şuan resmi prosedürler devam ediyor. En kısa zaman içerisinde evi yıkacaklarını düşünüyorum yoksa bu bina kendiliğinden çöker. Mahallemizde bodrum katta yaşayanların evlerini de su bastı. Bir teyzemiz vardı erzak koyduğu sandığa kadar her taraf su dolmuş. Bu şekilde bir afet geçirdik. Cenab-ı Allah daha büyüğünden muhafaza etsin ama belediyemizin bu iki sokak için bir tedbir alması lazım. Ne zaman bir yağmur yağsa bu sokaklar mutlak suretle sele teslim oluyor" diye konuştu. - KARAMAN