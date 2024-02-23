Karaman'da silahlı saldırı sonucu ölen kişinin katil zanlısının da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılaması Kayseri'de devam ediyor - Son Dakika
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Karaman'da silahlı saldırı sonucu ölen kişinin katil zanlısının da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılaması Kayseri'de devam ediyor

Karaman\'da silahlı saldırı sonucu ölen kişinin katil zanlısının da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılaması Kayseri\'de devam ediyor

Karaman'da gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişinin katil zanlısının da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılaması Kayseri'de devam ediyor. Duruşmaya tutuklu sanık SEGBİS aracılığıyla katılırken, diğer sanıklar duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık, tahliye talebinde bulunurken, mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

23.02.2024 11:41  Güncelleme: 11:45
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Karaman'da silahla bir kişiyi öldürerek kaçan ve 73 gün sonra yakalanan katil zanlısının da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık E.K., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, sanık E.K'nın avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık E.K. duruşmada yaptığı savunmada tahliyesini isterken, tanık olarak bir kişi dinlendi. Mahkeme heyeti, sanık E.K.'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay:

Karaman- Konya karayolundaki Galericiler Sitesi'nde 14 Haziran 2022 tarihinde çıkan kavgada R.E. ve Ö.K. silahla yaralanmış, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.E. hayatını kaybetmişti. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, R.E.'nin katil zanlısı E.K'nin yakalanması için günlerce iz sürmüş, şüphelinin İzmir'de olduğunu tespit etmişti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan operasyonda 73 gündür firari olan E.K. yakalanmıştı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç örgütü kurma', 'suç örgütüne üye olma' ve 'kasten öldürme' suçlarından haklarında dava açılan 5'i tutuklu 22 sanığın davası güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye gönderilmiş, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Karaman, Yargı, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da silahlı saldırı sonucu ölen kişinin katil zanlısının da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılaması Kayseri'de devam ediyor - Son Dakika

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