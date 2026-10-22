Karaman'da sürücü babasını sağlık ekiplerine verdikten sonra domuza çarpıp yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da sürücü babasını sağlık ekiplerine verdikten sonra domuza çarpıp yaralandı

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Karaman'da rahatsızlanan babasını sağlık ekiplerine teslim eden sürücü, Dinek köyü yakınlarında kamyonetiyle domuza çarpıp yaralandı. Yaralı sürücü, babasının da götürüldüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Karaman'da rahatsızlanan babasını ambulansa teslim ettikten sonra hastaneye gitmek üzere yola devam eden sürücü, kamyonetiyle domuza çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Dinek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanan babasını hastaneye götürmek üzere 42 EJA 24 plakalı kamyonetiyle yola çıkan İ.S., yolda karşılaştığı sağlık ekiplerine babasını teslim etti. Babasının bulunduğu ambulansın ardından kamyonetiyle hastaneye doğru ilerleyen İ.S., aniden yola çıkan domuza çarptı. Kazada yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından babasının da götürüldüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıOtomobil3. SayfaKaramanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da sürücü babasını sağlık ekiplerine verdikten sonra domuza çarpıp yaralandı - Son Dakika
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