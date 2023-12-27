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Karaman'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Karaman'da tarihi eser operasyonu

Karaman'da yapılan bir aramada, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 163 adet sikke, 94 adet obje, 9 adet yüzük, 1 adet küp ve 1 adet el yazması belge bulundu.

Karaman\'da tarihi eser operasyonu
27.12.2023 - 14:17,
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Karaman'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.T. isimli şahsın Ermenek ilçesinden Mersin'in Mut ilçesine aracıyla çok sayıda tarihi eseri götüreceği yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ermenek Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde ekipler, takibe aldıkları T.T.'nin aracını durdurdu. Araçta yapılan aramada; 163 adet sikke, 94 adet obje, 9 adet yüzük, 1 adet küp ile 1 adet el yazması belge ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, T.T. hakkında adli işlem başlatılmak üzere Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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Ermenek, Karaman, Mersin, Mut, Kültür, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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