Karaman\'da tarihi eser operasyonu

Karaman'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.T. isimli şahsın Ermenek ilçesinden Mersin'in Mut ilçesine aracıyla çok sayıda tarihi eseri götüreceği yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ermenek Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde ekipler, takibe aldıkları T.T.'nin aracını durdurdu. Araçta yapılan aramada; 163 adet sikke, 94 adet obje, 9 adet yüzük, 1 adet küp ile 1 adet el yazması belge ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, T.T. hakkında adli işlem başlatılmak üzere Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN