Karaman'da takla atan otomobilde 4 tıp öğrencisi yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da takla atan otomobilde 4 tıp öğrencisi yaralandı

04.07.2026 20:51
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Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarpıp takla attığı kazada 4 tıp fakültesi öğrencisi yaralandı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarpıp takla attığı kazada 4 tıp fakültesi öğrencisi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ.Ö. (20) idaresindeki 81 KH 164 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan otomobil, ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) giriş kapısı önünde takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan A.Ç., S. G. ve E.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazada yaralanan öğrencilerin KMÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi oldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Karaman, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da takla atan otomobilde 4 tıp öğrencisi yaralandı - Son Dakika

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