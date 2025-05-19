Karaman\'da Tofaş Kazası: Sürücü Hafif Yaralı

Karaman'da ağaca çarptıktan sonra takla atan Tofaş demir yığınına dönerken, sürücüsü kazayı hafif yaralarla atlattı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi Işın Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.E.(69) idaresindeki 42 ZA 796 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı ve ardından takla attı. Kazada otomobil adeta tosta dönerken sürücü kazayı hafif yaralı halde atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırılması sonrası belediye temizlik ekipleri yol üzerinde temizlik çalışması yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN