Karaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Karaman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Karaman- Ereğli Karayolu üzerindeki düğün salonlarının bulunduğu kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Harun Reşit A. idaresindeki 70 ABV 202 plakalı Mercedes marka otomobil ile Şaban T. yönetimindeki 70 ABY 788 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Nigar Taban (66), Amine A., Arife A. ve Yücel A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Nigar Taban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı"

İki otomobilin kavşakta çarpıştığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ara yoldan kavşağa çıkan Şaban T. yönetimindeki 70 ABY 788 plakalı otomobile, ana yolda seyretmekte olan Harun Reşit A. idaresindeki 70 ABV 202 plakalı otomobilin çarptığı anlar yer alırken, kazada hayatını kaybeden Nigar Taban'ın da araçtan yola fırladığı görüldü.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN