Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

22.08.2025 11:00
Karaman'da gurbetçi bir vatandaşın otomobili ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Karaman'da gurbetçi vatandaşın kullandığı otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatilini geçirmek üzere Hollanda'dan memleketi Karaman'a gelen gurbetçi R.O. idaresindeki JJ-035-T plakalı Audi marka otomobil, T.K. yönetimindeki 70 ACD 688 plakalı motosikletle kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla birlikte devrilen motosikletin sürücüsü yere savrularak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
