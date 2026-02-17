Karaman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da iki cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ahi Osman Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 32 ACN 325 plakalı Mercedes marka cip ile E.D. yönetimindeki 70 ABL 212 plakalı Chevrolet marka cip kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü S.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yolda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar, yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN