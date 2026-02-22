Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
22.02.2026 02:36
Karaman'da otomobil ve cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şeyh Edebali Mahallesi 1771. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 42 UN 962 plakalı Fiat marka otomobil ile S.B. yönetimindeki 06 DKF 704 plakalı Nissan marka cip kavşakta çarpıştı. Kazada cipte yolcu olarak bulunan sürücünün eşi A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
