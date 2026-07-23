Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
23.07.2026 11:20
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Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı. Sürücü hakkında ceza kesildi.

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 70 ABA 505 plakalı Peugeot marka otomobil ile R. G.'nin (20) kullandığı 70 ABJ 046 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, yapılan incelemelerde kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen otomobil sürücüsü Y. D.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, sürücüye 5 bin lira para cezası kesildi. Kazaya karışan motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Karaman, Trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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