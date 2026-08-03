Karaman\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mümine Hatun Mahallesi 1485. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ü. idaresindeki 70 ABP 603 plakalı minibüs ile K.C.O. yönetimindeki 70 ACG 008 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü K.C.O. ile yanındaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.