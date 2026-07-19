Karaman\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karaman'da otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.45 sıralarında Karaman- Konya kara yolu Kazımkarabekir ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.Ü. (61) yönetimindeki 42 AFR 262 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Boş araziye inen otomobilde sürücü ile araçta bulunan G.Ü. (54) ve S.A. (60), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kazımkarabekir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN