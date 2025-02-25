Karaman\'da Trafik Kazası: Seyyar Arabanın Sahibi Yaralandı

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Karaman'da yolun karşısına geçerken otomobillin çarptığı seyyar arabanın sahibi yaralandı.

Kaza, Kırbağı Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar araba ile eşya taşıyan C.K. (37) yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada D.A.A. (25) idaresindeki Volkswagen marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan seyyar arabanın sahibi C.K. ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN