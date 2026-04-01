Hafif ticari araç üniversite öğrencisine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Hafif ticari araç üniversite öğrencisine çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç üniversite öğrencisine çarptı: 3 yaralı
01.04.2026 00:55  Güncelleme: 00:57
Karaman'da yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonucu toplamda 3 kişi yaralanırken, kaza anında etkinlikte çiğ köfte ve kola poşeti de yola saçıldı. Öğrenciler trafik güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi.

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine hafif ticari araç çarptı. Kazada üniversite öğrencisiyle birlikte 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. (20) idaresindeki 70 AAZ 395 plakalı hafif ticari araç, alışveriş yaptıktan sonra kaldığı yurda gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mehmet I.'ya (21) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan üniversite öğrencisi ağır yaralanırken, araç sürücüsü E.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan M.A.K.'de (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde ise üniversite öğrencisinin alışveriş poşetindeki çiğ köfte ve kolanın etrafa saçıldığı dikkatlerden kaçmadı.

"Bu yoldan korkuyorum"

Kazayı görüp yardıma koşan KMÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mehmet Buğra Kılıç, bölgedeki trafik güvenliğinden şikayetçi olduklarını belirterek, "Ben otobüsten indim, kazayı görünce hemen koştum. Bu yoldan korkuyorum. Araçlar 100-120 kilometre hızla gidiyor. 'Çocuk yola atladı' deniliyor ama bir çözüm üretilsin. Belediyeye ve yetkililere sesleniyorum, bir çözüm üretilsin. Öğrenciler olarak çok mağduruz" dedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç üniversite öğrencisine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

00:26
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
00:19
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası’ndaki hedefimizi açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
23:53
Sabahlara kadar uyumak yok İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
23:42
Çeyrek asır bekledik İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
23:42
24 yıllık hasret sona erdi A Milli Takımımız Dünya Kupası’nda
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
21:38
İran’dan, Suudi Arabistan’da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
SON DAKİKA: Hafif ticari araç üniversite öğrencisine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Advertisement
