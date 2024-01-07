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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Operasyonda, bonzai, eroin, metamfetamin, haplar, esrar, kenevir bitkisi ve tüfeğe el konuldu.

Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
07.01.2024 - 12:37,
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Karaman'da polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü 2 ayrı çalışmada Y.K. ve M.Ö. isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda 323 gram bonzai, 20 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 5 adet kullanımı kontrole tabi hap, 23 adet sentetik hap, 6 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 11 gram kenevir tohumu, 1 adet av tüfeği ile kenevir yetiştirme düzenekleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklanırken, M.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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