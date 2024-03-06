Karaman\'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonlarında 226 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Afyonkarahisar'da son iki ayda polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 226 şüpheli hakkında işlem yapılırken operasyonlarda 3 kilo 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin ve 11 bin 154 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca kentte meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığı ve terörle mücadele kapsamında 13 ayrı operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.