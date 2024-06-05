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Karaman'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bucakışla köyünde M.B. isimli şahsın evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette 32 gram metamfetamin, kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet mermi ile 1 adet havalı tüfek ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN