Karaman'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Bulundurmaktan Gözaltına Alınan 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Bulundurmaktan Gözaltına Alınan 1 Kişi Tutuklandı

Karaman'da yapılan bir operasyonda, M.B. isimli şahsın evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 32 gram metamfetamin, kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet mermi ve 1 adet havalı tüfek bulundu. M.B., adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.06.2024 12:16
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Karaman'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bucakışla köyünde M.B. isimli şahsın evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette 32 gram metamfetamin, kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet mermi ile 1 adet havalı tüfek ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Bulundurmaktan Gözaltına Alınan 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Bulundurmaktan Gözaltına Alınan 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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