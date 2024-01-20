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Karaman'da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 12 aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 12 aranan şahıs tutuklandı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, yakalanan 12 aranan şahıs tutuklandı. Yapılan uygulamalarda 6 bin 461 kişi sorgulanırken, 17 kişinin arandığı ortaya çıktı. Trafik uygulamalarında ise 9 kişi alkollü araç kullanırken, 29 kişi ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanırken, 17 kişi ise kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanırken para cezası aldı. Narkotik uygulamalarında ise ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve sentetik haplar ele geçirildi.

Karaman\'da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 12 aranan şahıs tutuklandı
20.01.2024 - 12:38,
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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, yakalanan 12 aranan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezindeki genel uygulamaları devam ediyor. 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 6 bin 461 kişi sorgulanırken, 17 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 17 kişiden 12'si tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü olarak araç kullanan 9 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 29 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 17 kişiye para cezası yazıldı. 62 araç trafikten men edilirken, 19 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında ise 4 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet av tüfeği, 14 adet kesici ve delici alet, 457 gram uyuşturucu ile 132 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 15 bin 700 TL para ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 12 aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 12 aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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