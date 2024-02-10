Karaman İl Emniyet Müdürlüğü\'nden asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, yakalanan 14 aranan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezindeki genel uygulamaları devam ediyor. 3-9 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 2 bin 743 kişi sorgulanırken, 23 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 23 kişiden 14'ü tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü olarak araç kullanan 18 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 37 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 15 kişiye para cezası yazıldı. 59 araç trafikten men edilirken, 20 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında ise 11 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 5 adet kesici ve delici alet, 1 kilo 293 gram uyuşturucu madde ile 38 adet sentetik hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN