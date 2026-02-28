Karaman'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
Karaman'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu

28.02.2026 00:46
Jandarma, Karaman'da denetimlerde 6 kişiyi tutukladı, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirdi.

Karaman'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda uyuşturucu maddeler ve tarihi eserler ele geçirilirken, aranan 47 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-27 Şubat tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 15 bin 275 kişi ve 7 bin 30 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde ayrıca 793 adet sentetik ecza hap, 32 kök skunk bitkisi, 47 gram skunk maddesi, kenevir tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tarihi eser niteliğinde tüfek, 162 adet bandrolsüz sigara, 2 adet tarihi eser niteliğinde hançer, 3 adet fosil, 1 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Karaman, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
